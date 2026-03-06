Indischer Ozean

Präsident Dissanayake teilte mit, insgesamt 208 Menschen seien an Bord. Es hieße, das Schiff habe einen Motorschaden. Nach der Rettung der Mannschaft soll es aus Sorge vor Angriffen der USA oder Israels zur Küste gebracht werden.
Gestern war das iranische Kriegsschiff IRIS Dena in der Region von einem amerikanischen U-Boot versenkt worden. Dabei kamen mindestens 87 Menschen ums Leben. Indischen Angaben zufolge hatte das Schiff in der zweiten Februarhälfte an einer gemeinsamen internationalen Marineübung teilgenommen.
Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.