Wie der Gouverneur der Region Tula meldete, ist in dieser Nacht der Öltank eines Unternehmens von ukrainischen Drohnen getroffen worden. Es habe keine Verletzten gegeben. Die Stadt Tula liegt 160 Kilometer südlich von Moskau.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Russland gemeldet, in der Region Kaluga südwestlich von Moskau sei ein Tanklager durch einen ukrainischen Drohnenangriff in Brand geraten.

Russland und die Ukraine überziehen sich gegenseitig immer wieder mit Angriffen aus der Luft. Kiew zielt dabei neben militärischen Einrichtungen auch verstärkt auf Treibstofflager, um die Logistik und den Nachschub des russischen Militärs zu schwächen.

