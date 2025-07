US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Weißen Haus (Bild vom 7.7.2025) (dpa / picture alliance / Alex Brandon)

An dem Gespräch in Washington nahm auch US-Vizepräsident Vance teil. Netanjahu sagte im Anschluss, es sei um die Bemühungen zur Befreiung der verbliebenen Geiseln im Gazastreifen gegangen. Er bekräftigte in diesem Zusammenhang die Entschlossenheit seiner Regierung, die militärischen und staatlichen Kapazitäten der Hamas auszuschalten.

Trump hatte vor dem Treffen erklärt, Ziel sei, die Tragödie im Gazastreifen zu beenden. Der US-amerikanische Nahost-Sonderbeauftragte Witkoff äußerte die Hoffnung, dass es bis zum Ende der Woche eine Vereinbarung gebe, die zu einer 60-tägigen Waffenruhe im Gazastreifen führe.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.