Das berichtet der SWR unter Berufung auf Daten der Bundesnetzagentur. Insgesamt wurden demnach im ersten Halbjahr 627 neue Windkraftanlagen genehmigt. Dabei seien in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein jeweils mehr als 100 neue Zulassungen erteilt worden - in Bayern hingegen nur drei. Die höchste Zahl gab es in Nordrhein-Westfalen mit 182 neuen Anlagen.

Das Bundeswirtschaftsministerium erklärte, man sehe insbesondere in Norddeutschland einen positiven Trend bei den Genehmigungen. Der Ausbau müsse dennoch weiter beschleunigt werden.

