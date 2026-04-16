Streik bei der Lufthansa

Das Kabinenpersonal und die Piloten der Lufthansa streiken heute den vierten Tag hintereinander. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

So wurden etwa an den Flughäfen in Frankfurt am Main und in München die meisten Verbindungen gestrichen. Als weiterer großer Standort ist auch der Hauptstadtflughafen BER betroffen. Auch bei Flügen der Tochtergesellschaften Cityline und Eurowings kommt es zu Engpässen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hatte die Lufthansa-Piloten von heute bis morgen Abend zum Ausstand aufgerufen. Sie hatten bereits am Montag und Dienstag die Arbeit niedergelegt. Der Versuch einer Schlichtung zwischen dem Unternehmen und der Piloten-Gewerkschaft war gestern gescheitert. In dem Tarifstreit geht es um die Höhe der Betriebsrenten. Der Streik des Kabinenpersonals, der gestern begann, soll bis heute Abend dauern. Auch hier kam es zu keiner Einigung mit der Gewerkschaft Unabhängige Flugbegleiter Organisation. Es geht um einen neuen Manteltarifvertrag.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.