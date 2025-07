Wetter

Weiterhin unbeständig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht in der Mitte gebietsweise Regen, im Verlauf im äußersten Norden aufkommender schauerartiger, teils gewittriger Regen, örtlich Unwetter. Sonst wolkig und überwiegend trocken. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Morgen ganz im Nordwesten und Norden stark bewölkt, Gewitter mit Starkregen möglich. Auch südlich des Mains gebietsweise Schauer und teils kräftige Gewitter. Sonst nur etwas Sonne. Temperaturen 18 bis 24 Grad.