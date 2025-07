Wetter

Weiterhin unbeständig mit Schauern und Gewittern

Das Wetter: Nachts in der Mitte gebietsweise Regen, im äußersten Norden teils gewittrig, örtlich Unwetter. Sonst wolkig und überwiegend trocken. Tiefstwerte 13 bis 7 Grad. Am Tage in der Südosthälfte bei wechselnder bis starker Bewölkung Schauer und einzelne Gewitter. Ganz im Norden und dem angrenzenden Binnenland weiter schauerartige, teils gewittrige Niederschläge, teils mit Stark- und Dauerregen. Sonst wechselnd bewölkt, an Oder und Neiße auch länger sonnig. 17 bis 25 Grad.