Leichtathletik-WM

Malaika Mihambo freut sich nach ihrem Sprung über Silber in Tokio. (IMAGO / Eibner / IMAGO / Stefan Mayer)

Die 31-Jährige sprang in ihrem vierten Versuch 6 Meter 99 und musste sich damit nur Tara Davis-Woodhall aus den USA geschlagen geben. Bronze holte die Kolumbianerin Natalia Linares.

Für das deutsche Team ist es am zweiten Tag der Titelkämpfe die erste WM-Medaille. Vor zwei Jahren in Budapest waren die deutschen Leichtathletinnen und Leichtathleten komplett ohne Medaille geblieben. Damals fehlte Mihambo wegen eines Muskelfaserrisses.

US-Amerikanerin Jefferson-Wooden gewinnt Gold über 100 Meter

Die amerikanische Staffel-Olympiasiegerin Melissa Jefferson-Wooden ist die schnellste Frau der Welt über 100 Meter. Die 24-Jährige gewann das Finale in 10,61 Sekunden vor der Jamaikanerin Tina Clayton, die nach 10,76 Sekunden ins Ziel kam. Bronze ging an Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia.

Die deutsche Meisterin Gina Lückenkemper war im Halbfinale mit einer Zeit von 11,11 Sekunden ausgeschieden.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.