Gesellschaft

Malaika Mihambo nach ihrem Sieg im Weitsprung bei der Europameisterschaft in Italien. (Riccardo de Luca / AP / dpa / Riccardo de Luca)

Das müsse ein Weckruf sein, dass etwas falsch laufe, meinte Mihambo. In der Leichtathletik hatte es zuletzt rassistische Kommentare gegen Sprinter Owen Ansah gegeben. Bei den Deutschen Meisterschaften hatte Ansah einen Rekord geschafft: Als erster deutscher Sprinter hatte er 100 Meter in 9,99 Sekunden zurück gelegt und war damit unter der 10-Sekunden-Marke geblieben. Anschließend wurde Ansah in den sozialen Medien vielfach rassistisch beleidigt.

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hatte daraufhin angekündigt, juristische Schritte zu prüfen.

