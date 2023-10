Geplanter Einmarsch in Gaza

Israel antwortet auf die Terrorangriffe der Hamas zunächst mit Luftschlägen. (picture alliance / AA / Mustafa Hassona)

Wie wahrscheinlich ist eine Bodenoffensive?

Ein Armeesprecher sagte am Donnerstag, eine Entscheidung über einen solchen Einsatz sei noch nicht getroffen worden. Die Streitkräfte warteten eine politische Entscheidung ab und bereiteten sich auf den Einsatz am Boden vor. Neben weiteren Luftangriffen seien auch kombinierte Angriffe aus der Luft und vom Meer aus denkbar, hieß es weiter. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert eine Quelle aus israelischen Sicherheitskreisen, die eine Bodenoffensive "unvermeidlich" nannte. Diese sei "wegen des hohen Preises, den wir gezahlt haben, nicht zu verhindern", sagte die Person, die namentlich nicht genannt werden wollte.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt auch der Leiter der Politikabteilung der Universität Bar Ilan bei Tel Aviv, Jonathan Rynhold: "Dies ist ein ganz entscheidender Moment für Israels Abschreckung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Und im breiteren Sinne für die Abschreckung des Westens gegen Terrorismus." Es sei wichtig, auch dem Erzfeind Iran und der libanesischen Schiitenorganisation Hisbollah zu zeigen, "dass Israel bereit ist, das Leben seiner Soldaten zu riskieren, um die inakzeptable Bedrohung seiner Zivilisten zu beenden". Israel müsse "sehr, sehr hart gegen die Hamas vorgehen - sonst wird es mehr solcher Attacken auf das Land geben, und nicht nur aus Gaza, sondern auch von anderswo".

Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates, sagte der Nachrichtenagentur Reuters: "Die Regierung zögert noch immer, eine solche Initiative zu ergreifen, weil sie viele, viele weitere israelische Opfer mit sich bringen könnte." Beim rund dreiwöchigen Einmarsch 2008 verlor Israel neun Soldaten. Im Jahr 2014 stieg die Zahl der getöteten Soldaten auf 66.

Welche Risiken birgt eine Bodenoffensive?

Im Gegensatz zu den vergangenen Bodenoffensiven Israels im Gazastreifen 2008 und 2014 könnte diesmal das Risiko höher sein. Die Hamas ist nun besser ausgerüstet, unter anderem durch die Unterstützung aus dem Iran. Die Hamas hatte zudem Jahre Zeit zum Aufbau eines Tunnelnetzes. Es wird vom israelischen Militär auch "Gaza-Metro" genannt und ermöglicht der Hamas ein schnelles Auf- und Untertauchen.

Hinzu kommt, dass in den engen Gassen des Gazastreifens, der zu den am dichtesten besiedelten Regionen der Welt gehört, die Hamas in einem Straßenkampf ihre Ortskenntnisse gegen das israelische Militär ausspielen könnte. "Der Häuserkampf gehört mit zu den schwierigsten und kompliziertesten Operationsarten", sagte Militärexperte Carlo Masala den Funke-Zeitungen. Für beide Seiten und auch die Zivilbevölkerung dürfte es sehr blutig werden. Masala ist Professor für Internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München.

Zur Zeit bombardiert das israelische Militär den Gazastreifen aus der Luft, teilweise entstehen auf den Straßen große Explosionskrater. Durch das Zerstören nicht nur von Gebäuden, sondern auch von Straßen soll wohl der Minengefahr begegnet werden. Bewohner berichten, dass die israelischen Streitkräfte bei ihrem Einmarsch häufig neue Routen für ihre Fahrzeuge planierten, um Landminen auf den bestehenden Straßen zu vermeiden.

Was passiert mit den Geiseln?

Zum Dilemma der israelischen Armee gehört, dass eine Bodenoffensive auch das Leben der rund 150 Geiseln gefährden würde, die von der Hamas nach ihren Angriffen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Die meisten von ihnen sind Zivilisten, darunter auch fünf deutsche Staatsbürger. Aber auch Soldaten befinden sich in der Gewalt der Hamas. Die Hamas könnte während einer Bodenoffensive weitere Soldaten entführen, um diese bei künftigen Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch als Druckmittel zu verwenden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Angriff auf Israel finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.