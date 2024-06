Wiederaufbaukonferenz

Die Weltbank lobt die Widerstandsfähigkeit der Ukraine. (dpa/picture-alliance/Rainer Jensen)

Der Ukraine sei es gelungen, mit viel Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ihre Kerndienstleistungen aufrechtzuerhalten, sagt eine Spitzenmanagerin der Weltbank der Deutschen Presse-Angentur in Washington. Das Land könne weiterhin Renten und Sozialtransfers pünktlich ausbezahlen, auch Beamte würden weiterhin bezahlt. In Berlin wollen ab morgen rund 2.000 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über einen Wiederaufbau der Ukraine beraten. Neben einer langfristigen Perspektive soll es auch um schnelle Nothilfe gehen.

Eine Konferenz in der Schweiz am Wochenende will sich mit einem möglichen Friedensprozess in dem Konflikt beschäftigen. Nach Angaben der Schweizer Regierung haben 90 Staaten und Organisationen ihre Teilnahme zugesagt. Russland ist nicht eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.