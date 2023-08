Ökologische Belastungsgrenze

Nach den Berechnungen der US-Umweltorganisation Global Footprint Network ist der 2. August der sogenannte Erdüberlastungstag. Das bedeutet, d ie Menschheit stößt zum Beispiel mehr CO2-Emissionen aus, als Wälder und Ozeane in einem Jahr aufnehmen können . Sie fischt intensiver als sich die Bestände erholen und schlägt mehr Holz ein, als Bäume nachwachsen. Der Erdüberlastungstag verschiebt sich seit 20 Jahren nahezu kontinuierlich nach vorn. Besonders hoch ist der ökologische Fußabdruck von Industriestaaten. So hatte Deutschland seinen Anteil an den natürlichen Ressourcen schon am 4. Mai verbraucht.