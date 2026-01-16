Trotz Brandkatastrophe

Der Schweizer Skiort Crans-Montana im Kanton Wallis (Archivbild). (picture alliance / KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Organisationschef Defago sagte, dass man die Tragödie nie vergessen werde. Man glaube aber, dass der Sport sogar unter diesen Umständen viele positive Emotionen und Gedanken auslösen könne. Es werde ein dezentes Rahmenprogramm geben, mit Momenten und Gesten des Schweigens und Gedenkens, hieß es. Im Zentrum des Ortes, wo bei einem Brand in einer Bar in der Silvesternacht 40 Menschen starben und mehr als 100 teils schwer verletzt wurden, werde es keine Events geben, teilte der Verband Swiss-Ski mit.

Am 30. und 31. Januar stehen eine Abfahrt und ein Super-G der Frauen auf dem Programm, am 1. Februar folgt eine Abfahrt der Männer. Die drei Speedevents in Crans-Montana sind die letzten Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien.

