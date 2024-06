Die zentrale Eröffnungsfeier in Deutschland fand in der Völklinger Hütte im Saarland statt, die in diesem Jahr auch das 30-jährige Jubiläum ihres Weltkulturerbe-Status feiert. An dem Festakt nahmen unter anderem die Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission, Böhmer, und die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger teil. Die insgesamt 52 denkmalgeschützten Kultur- und Naturorte in Deutschland wie der Kölner Dom, das Augsburger Wassermanagement-System oder das Wattenmeer der Nordsee präsentieren sich im Rahmen von Sonderführungen, Ausstellungen und Infomärkten. Seit 2005 wird der Welterbetag der Kulturorganisation der Vereinten Nationen jährlich am ersten Sonntag im Juni gefeiert