FAO-Generalsekretär Qu Dongy. (picture alliance / AP Photo / Alessandra Tarantino)

Generaldirektor Qu Dongyu sei für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden, teilte die UNO-Organisation mit. 168 Staaten stimmten für den 59-jährigen Chinesen. Er hatte keinen Gegenkandidaten.

Qu war vor seinem Wechsel an die FAO-Spitze stellvertretender Landwirtschaftsminister in China. Kritiker befürchten, Peking könne über den Posten eigene Wirtschaftsinteressen in Entwicklungsländern durchsetzen.

