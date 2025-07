Krieg im Gazastreifen

Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist nach Angaben des Welternährungsprogramms "unerträglich". (Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa)

Die Menschen seien ausgehungert und in größter Verzweiflung. Frick kritisierte das Vorgehen der israelischen Armee als unberechenbar . Hilfskonvois würden mal genehmigt, mal abgelehnt. Es gebe tagelange Verzögerungen und Änderungen bei Hilfskorridoren. Er rief dazu auf, endlich umfassende Lieferungen zu erlauben. Außerhalb des Gazastreifens stünden Lebensmittel und andere Hilfsgüter bereit, die die Bevölkerung für zwei Monate versorgen könnten. Frick betonte, helfen könne nur eine sofortige Waffenruhe.

Druck auf Israel wächst

Ein sofortiges Ende des Gazakrieges forderten über 20 Staaten in einer gemeinsamen Erklärung. Dazu gehörten Großbritannien, Frankreich, Kanada und Japan.Auch sie verurteilten in ihrer gemeinsamen Erklärung die unzureichende Versorgung der Bevölkerung mit Hilfsgütern. Dass Zivilisten beim Versuch, an Lebensmitteln zu kommen, getötet würden, sei schrecklich. Die Außenminister der Staaten verlangten außerdem, Israel müsse sich an internationales Recht halten.

Deutscher Außenminister besorgt über Ausweitung der Offensive

Deutschland und die USA unterzeichneten die Stellungnahme nicht. Bundesaußenminister Wadephul zeigte sich angesichts der Ausweitung der israelischen Offensive im Gazastreifen allerdings tief besorgt über die Lage der palästinensischen Zivilbevölkerung. In einem Telefonat mit Israels Außenminister Saar habe er seine "größte Sorge über die katastrophale humanitäre Lage" ausgedrückt, erklärte Wadephul im Onlinedienst X. Die Bundesregierung fordere Israel dringend auf, die Vereinbarungen mit der EU zur Ermöglichung humanitärer Hilfe umzusetzen.

Israel wies die Darstellung der Unterzeichnerstaaten zurück. Diese berücksichtige nicht die Realität vor Ort und sende ein falsches Signal an die Hamas, erklärte Außenminister Saar.

