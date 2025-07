Nach Kürzung der US-Hilfen

Das Welternährungsprogramm kümmert sich um die Verteilung von Nahrungsmitteln in vielen armen Regionen. (picture alliance / dpa / Unicef / Chipiliro Khonje)

Als Grund werden in einer Mitteilung die Kürzungen der Auslandshilfen durch die USA angeführt. In Mauretanien und der Zentralafrikanischen Republik seien die Hilfsprogramme deshalb bereits eingestellt worden. In Mali versorge man nur noch die bedürftigsten Gruppen, darunter Kinder unter fünf Jahren. Das Welternährungsprogramms benötigt nach eigenen Angaben fast 500 Millionen US-Dollar, um weitere Hilfslieferungen auch in der zweiten Jahreshälfte stemmen zu können.

Die zuständige Regionaldirektorin der Organisation, Van der Velden, warnte vor einer Destabilisierung der gesamten Region. So versuchten Dschihadisten-Gruppen, neue Kämpfer aus der notleidenden Bevölkerung zu rekrutieren.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.