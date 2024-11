Palästinensische Gebiete

Israel verbietet UNRWA Arbeit auf seinem Staatsgebiet. (Ashraf Amra/APA Images via ZUMA)

Wichtige Funktionen wie die Verwaltung von Notunterkünften, Schulen und Gesundheitszentren, seien nicht zu ersetzen, sagte der Direktor des WFP-Büros für Deutschland, Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Palästinenserhilfswerk sei das Rückgrat der humanitären Hilfe in Gaza. Ein Verbot der Organisation nehme denen, die ums nackte Überleben kämpfen, die letzte Kraft, sagte Frick.

Nach dem vom israelischen Parlament beschlossenen Arbeitsverbot für das UNRWA, das in rund drei Monaten in Kraft tritt, will Israel humanitäre Hilfe für den Gazastreifen mit Hilfe anderer UNO-Organisationen gewährleisten.

