Die UNO-Organisation startete einen Nothilfeaufruf. Nötig seien 64 Millionen Euro, um lebensrettende Unterstützung für 1,1 Millionen Menschen in den betroffenen Ländern zu leisten.
Hurrikan „Melissa“ hatte vergangene Woche in mehreren Inselstaaten der Karibik gewütet. Allein in Jamaika starben mindestens 32 Menschen. Ganze Gebiete wurden verwüstet. Auch Haiti rief den Notstand aus. Nach Angaben der Behörden kamen bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 31 Menschen ums Leben.
Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.