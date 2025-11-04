Hurrikan Melissa
Welternährungsprogramm startet Hilfsaufruf

Fast sechs Millionen Menschen in Jamaika, Kuba und Haiti sind nach Angaben des Welternährungsprogramms von den Folgen des Hurrikans „Melissa“ betroffen.

    Das Bild zeigt die Zerstörungen am Strand Boca de dos Rios auf Kuba, nachdem Hurrikan "Melissa" hindurchgefegt ist.
    Hurrikan "Melissa" hat für gewaltige Zerstörungen auf Kuba gesorgt. (picture alliance / Associated Press / Ramon Espinosa)
    Die UNO-Organisation startete einen Nothilfeaufruf. Nötig seien 64 Millionen Euro, um lebensrettende Unterstützung für 1,1 Millionen Menschen in den betroffenen Ländern zu leisten.
    Hurrikan „Melissa“ hatte vergangene Woche in mehreren Inselstaaten der Karibik gewütet. Allein in Jamaika starben mindestens 32 Menschen. Ganze Gebiete wurden verwüstet. Auch Haiti rief den Notstand aus. Nach Angaben der Behörden kamen bei Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 31 Menschen ums Leben.
