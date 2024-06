Sorge um Sicherheit

Der provisorische Pier des US-Militärs soll die Versorgung von bis zu 500.000 Bewohnern des Gazastreifens ermöglichen. Jetzt hat das Welternährungsprogramm den Betrieb wegen Sicherheitsbedenken vorerst eingestellt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Das bestätigte WFP-Direktorin McCain dem US-Fernsehsender CBS. Als Grund nannte sie die Sorge um die Sicherheit ihrer Mitarbeiter, nachdem zwei Lagerhäuser der Organisation durch Raketen beschossen wurden. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt.

Ob der Vorfall in Zusammenhang mit der gewaltsamen Befreiung von vier Geiseln aus den Händen der Hamas durch die israelische Armee steht, ist unklar. Die Anlegestelle war erst am Samstag wieder in Betrieb genommen worden. Ende Mai hatte sie nur wenige Tage nach Fertigstellung bei rauem Wellengang schweren Schaden genommen.

Diese Nachricht wurde am 10.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.