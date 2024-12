Humanitäre Hilfe

Blick auf das Logo der Weltgesundheitsorganisation WHO am Hauptsitz in Genf. (imago / photothek / Felix Zahn )

Die von der EU finanzierten Materialien befinden sich derzeit noch in Istanbul und werden in den kommenden Tagen an die Grenze gebracht, wie die Weltgesundheitsorganisation mitteilte. Demnach handelt es sich um tausende chirurgische Notfallsets und Medikamente. Die Ukraine schickt laut Präsident Selenskyj rund 500 Tonnen Weizenmehl nach Syrien. Die Lieferung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration lebt die Mehrzahl der Menschen in Syrien nach dreizehn Jahren Bürgerkrieg in Armut.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.