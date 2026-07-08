Das Gebäude der Weltgesundheitsorganisation WHO am Hauptsitz in Genf. (imago / photothek / Felix Zahn )

Ohne energische Gegenmaßnahmen der Länder könnte die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bis 2050 auf fast 35 Millionen steigen, erklärte die WHO in Genf. Derzeit liegt die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen bei 20,6 Millionen.

Nahezu zehn Millionen Menschen sterben den Angaben nach pro Jahr an Krebs. Es ist die zweithäufigste Todesursache weltweit, nach Herzerkrankungen.

Die WHO forderte mehr Investitionen in den Kampf gegen die Krankheit. Die Weltgesundheitsorganisation weist auch darauf hin, dass vier von zehn Krebsfällen im Zusammenhang mit vermeidbaren Risikofaktoren stehen - wie Alkoholkonsum, Rauchen, Übergewicht und unzureichender körperlicher Aktivität.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.