Die WHO hilft krebskranken Kindern in ärmeren Ländern mit kostenlosen Medikamenten. (dpa)

Die WHO teilte mit , die ersten Lieferungen seien in die Mongolei und nach Usbekisten versandt worden. In der Pilotphase sollen zudem Ecuador, Jordanien, Nepal und Sambia beliefert werden. Insgesamt profitieren 5.000 Kinder in den sechs Staaten von dem Programm.

Ziel ist es laut WHO, die Überlebensrate krebskranker Kinder in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zu steigern. Diese liegt den Angaben zufolge zum Teil bei weniger als 30 Prozent, verglichen mit 80 Prozent in Ländern mit hohen Einkommen. In den kommenden Jahren soll das Programm auf 50 Staaten ausgeweitet werden und 120.000 Kindern zugutekommen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.