Alkoholkonsum

Die WHO will höhere Steuern auf Alkohol. (Archivbild) (Getty / Vagelis Antoniadis)

Mit höheren Steuern auf Alkohol und zuckerhaltige Getränke könnten Regierungen diese Todesfälle reduzieren, erklärte die WHO in Genf. Sie veröffentlichte entsprechende Handlungsempfehlungen. Den Angaben zufolge gibt es Verbrauchssteuern auf Alkohol in 148 Ländern. Wein sei davon aber in mindestens 22 Ländern überwiegend in Europa ausgeschlossen, kritisierte die WHO.

Höhere Steuern führten zu niedrigerem Konsum. Das verhindere Todes- und Verletzungsfälle im Straßenverkehr und mindere das Risiko von Krebs- und Herzerkrankungen sowie Diabetes. Zudem sieht die WHO in höheren Steuern einen Anreiz für Firmen, gesündere Produkte herzustellen.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.