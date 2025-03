Jährliche Erhebung

Weltglücksbericht: Die Finnen bleiben am glücklichsten (Tim Goode / PA Wire / dpa / Tim Goode)

Wie aus der heute veröffentlichten Erhebung hervorgeht, ist Finnland weiterhin der Staat mit den glücklichsten Menschen weltweit. Dahinter folgen mit Dänemark, Island und Schweden wie im Vorjahr drei weitere nordische Länder. Auf dem fünften Platz liegen die Niederlande. Deutschland verbessert sich um zwei Plätze auf den 22. Die USA stehen an 24. Stelle und belegen damit ihre bislang schlechteste Platzierung.

Der "Weltglücksbericht" wird alljährlich am internationalen Weltglückstag von einem interdisziplinären Forscherteam der britischen Universität Oxford veröffentlicht. Er liefert Einblicke über die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt. In die Bewertung fließen unterschiedlichste Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.

Diese Nachricht wurde am 20.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.