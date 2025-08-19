Köln
Weltgrößte Computerspielmesse "Gamescom" eröffnet

In Köln hat die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom begonnen.

    Junge Menschen stehen nebeneinander an Computertastaturen und spielen Videospiele.
    Gamer auf der größten Computerspielemesse der Welt. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)
    Bei der zweistündigen Auftaktveranstaltung wurden neue Spiele vorgestellt. Moderiert wurde die sogenannte "Opening Night Live" vom kanadischen Star der Branche, Geoff Keighley. Morgen steht das Messegelände zunächst dem Fach- und ab Donnerstag dann dem breiten Publikum offen.
    Videospiele sind schon seit Längerem zur größten Unterhaltungsbranche weltweit geworden. Die globale Film- und Musikindustrie zusammengenommen, reicht bei weitem nicht mehr an ihre Zahlen heran.
