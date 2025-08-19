Bei der zweistündigen Auftaktveranstaltung wurden neue Spiele vorgestellt. Moderiert wurde die sogenannte "Opening Night Live" vom kanadischen Star der Branche, Geoff Keighley. Heute steht das Messegelände zunächst dem Fach- und ab Donnerstag dann dem breiten Publikum offen.
Videospiele sind schon seit Längerem zur größten Unterhaltungsbranche weltweit geworden. Die globale Film- und Musikindustrie zusammengenommen reicht bei weitem nicht mehr an ihre Zahlen heran.
