In einem zweistündigen Programm werden neue Spiele vorgestellt. Moderiert wird die Veranstaltung vom kanadischen Star der Branche, Geoff Keighley. Morgen steht das Messegelände zunächst dem Fach-, ab Donnerstag dann dem breiten Publikum offen.
Videospiele sind schon seit Längerem zur größten Unterhaltungsbranche weltweit geworden. Die globale Film- und Musikindustrie zusammengenommen, reicht bei weitem nicht mehr an ihre Zahlen heran.
Diese Nachricht wurde am 19.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.