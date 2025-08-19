Köln
Weltgrößte Computerspielmesse "Gamescom" startet mit "Opening Night Live"

In Köln beginnt am Abend die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom mit der sogenannten "Opening Night Live".

    Junge Menschen stehen nebeneinander an Computertastaturen und spielen Videospiele.
    Gamer auf der größten Computerspielemesse der Welt. (Oliver Berg / dpa / Oliver Berg)
    In einem zweistündigen Programm werden neue Spiele vorgestellt. Moderiert wird die Veranstaltung vom kanadischen Star der Branche, Geoff Keighley. Morgen steht das Messegelände zunächst dem Fach-, ab Donnerstag dann dem breiten Publikum offen.
    Videospiele sind schon seit Längerem zur größten Unterhaltungsbranche weltweit geworden. Die globale Film- und Musikindustrie zusammengenommen, reicht bei weitem nicht mehr an ihre Zahlen heran.
