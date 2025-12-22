15 Jahre nach Fukushima

Das Regionalparlament der Präfektur Niigata stimmte dafür, den Betrieb des AKW Kashiwazaki-Kariwa im kommenden Monat wieder aufzunehmen. Die Anlage am Japan-Meer gilt als das größte Atomkraftwerk der Welt. Es war als Reaktion auf den Super-Gau in Fukushima 2011 wie alle 54 Reaktoren des Landes abgeschaltet worden.
Seitdem hat Japan 14 Atomreaktoren wieder ans Netz genommen. Das Land will so die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringern.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.