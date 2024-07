Bundesetat 2025

Marlehn Thieme, Präsidentin Welthungerhilfe (dpa/ Jörg Carstensen)

Die Mittel zur langfristigen Bekämpfung von Hunger und Armut sowie Überlebenshilfen in humanitären Notlagen ermöglichten Millionen Menschen ein besseres Leben, erklärte die Präsidentin der Hilfsorganisation, Thieme, in Berlin.

Zudem bilde Entwicklungszusammenarbeit den Grundstein für Stabilität und Sicherheit. Thieme betonte bei der Vorstellung des Jahresberichts 2023, der aktuelle Haushaltsentwurf sende das falsche Signal an Menschen, die trotz aller Widrigkeiten nicht aufgeben wollen. So böten etwa Ausbildungsprogramme für junge Menschen Perspektiven für ein eigenes Einkommen. Insbesondere Mädchen und Frauen würden davon profitieren. - Für den Etat des Bundesentwicklungsministeriums sind für 2025 voraussichtlich 10,3 Milliarden Euro vorgesehen, rund eine Milliarde weniger als im laufenden Haushaltsjahr. Die Vorlage soll morgen im Kabinett beschlossen werden.

