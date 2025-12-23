Der Vorsitzende des Weltkirchenrats, Heinrich Bedford-Strohm (IMAGO / Eventpress Knowles)

Die christliche Botschaft für eigene Zwecke zu missbrauchen, dürfe nicht sein, sagte der Vorsitzende Bedford-Strohm und verwies sowohl auf die AfD als auch auf Entwicklungen in den USA und in Russland. US-Präsident Trump gebe eine eigene Bibel heraus, trete aber zugleich grundlegende Orientierungen des Christentums mit Füßen. Er bezeichne Menschen als Tiere und gehe brutal gegen Flüchtlinge vor. Bedford-Strohm kritisierte auch Russlands Präsidenten Putin, der unter Berufung auf die christliche Kultur ein anderes Land angreife und jeden Tag Zivilisten mit Bomben töte. Putin legitimiere so das Gegenteil von Christlichkeit. Auch die Politik der AfD habe nichts mit christlichen Werten gemein, erklärte der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche.

Dem Weltkirchenrat mit Sitz in Genf gehören nach eigenen Angaben 356 Kirchen in mehr als 120 Ländern und Gebieten weltweit an, die rund 580 Millionen Christen vertreten.

