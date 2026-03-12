Weiträumige Evakuierungen

Wegen einer Weltkriegsbombe wurde der Duisburger Hauptbahnhof für den Bahnverkehr gesperrt und geräumt. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Die Sperrung des Bahnhofs ist seit dem späten Abend aufgehoben, auch auf der nahe gelegenen Autobahn A59 rollt der Verkehr wieder. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe, die bei Gleisarbeiten entdeckt worden war, konnte nicht entschärft werden. Für die kontrollierte Sprengung mussten Gebäude im Umkreis von 600 Metern geräumt werden. Rund 6.600 Anwohnerinnen und Anwohner sowie viele Reisende waren davon betroffen. Erst am Dienstag hatten Sprengstoffexperten im Hauptbahnhof eine Bombe gefunden und entschärft.

Auch im Dresdner Stadtzentrum war am Abend eine Fliegerbombe unschädlich gemacht worden. 18.000 Betroffenen konnten anschließend in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren. Der Blindgänger war an der teilweise eingestürzten Carolabrücke gefunden worden.

