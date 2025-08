Nach Evakuierung

Eine Weltkriegsbombe an der Carolabrücke ist entschärft worden. (Robert Michael / dpa / Robert Michael)

Die Polizei gab Entwarnung für die Menschen, die zuvor ein Sperrgebiet rund um den Fundort verlassen mussten. Von der Evakuierung waren rund 17.000 Menschen betroffen. Der Räumungsbereich umfasste auch Baudenkmäler wie die Frauenkirche sowie Hotels und das Landgericht. Die Fliegerbombe war gestern bei Räumungsarbeiten an der im September eingestürzten Carolabrücke entdeckt worden. Es war bereits der vierte Bombenfund an dieser Stelle in Desden in diesem Jahr.

