In der Region befinden sich mehrere Denkmäler für die Schlacht von Gallipoli im Ersten Weltkrieg. Besucheranlagen des Gedenkstättenparks wurden geschlossen, wie dessen Verwaltung mitteilte. Sechs Dörfer in der Region wurden vorsichtshalber evakuiert.
Tausende Einsatzkräfte kämpfen auch in Portugal weiter gegen eine Vielzahl von Waldbränden an. Die Größe der dieses Jahr bereits verbrannten Fläche Portugals beläuft sich nach Regierungsangaben auf das 17-fache des Vorjahreswerts.
Spanien weitete derweil wegen der anhaltenden Waldbrände den Einsatz des Militärs aus. Ministerpräsident Sánchez kündigte die Entsendung weiterer 500 Soldaten an.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.