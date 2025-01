Klimawandel

Weltmeere erwärmen sich immer schneller

Nicht nur die Erde insgesamt, auch die Weltmeere waren 2024 so warm wie nie seit Beginn der Messungen. Das schreibt ein internationales Forschungsteam vom Institut für Atmosphärenphysik der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Der Rekord gelte sowohl für die Temperaturen an der Oberfläche als auch für die gespeicherte Wärme bis in eine Tiefe von 2.000 Metern