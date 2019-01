Bei der Eröffnung des Max Ophüls Filmfestival 2019 hat Philipp Leinemanns neue Film "Das Ende der Wahrheit" am 14.1.19 Weltpremiere: Ein Polit-Thriller über den BND und seine Verstrickungen, die kaum einer kennt.

Schon früh, so der Regisseur und Drehbuchautor im Corsogespräch, habe er Lust gehabt, in diese Welt einzutauchen, in der Nichts schwarz oder weiß, sondern alles grau und undurchsichtig ist.

Wahre Hintergründe

Der Film ist keine Dokumentation, sondern ein Geheimdienst-Thriller. Doch Philipp Leinemann bleibt mit seinem Film nicht im Ungefähren, im Imaginierten. Über Jahre hat er sich tief in die Materie eingearbeitet, zahlreiche Bücher über Politik, Lobbyismus gelesen und darüber, wie Politik und private Firmen im Nahen Osten verstrickt sind, wie Terroristen zu Terroristen werden und wie Drohnenkriege funktionieren. Es gäbe deshalb - so erzählt der Regisseur im Dlf - auch wahre Hintergründe zu dem von ihm geschriebenen Drehbuch..

Dazu gehörten auch die Aussteiger bei den Geheimdiensten, die oft frustriert darüber seien, wie oft die Politik ihre Arbeit korrumpiert. Statt Nachrichten zu analysieren, Daten vorzulegen - was ja die eigentliche Aufgabe der Mitarbeiter sei - kämen sie kaum noch dazu. Denn es werde ihnen vermitttelt, dass sie damit wirtschaftliche und politische Beziehungen zu anderen Ländern gefährden könnten.

Realistische Szenen

Philipp Leinemanns Geheimdienst-Thriller - mit hochkarätiger deutscher Schauspieler-Besetzung - taucht ein in eine für viele verschlossene Welt. Die Szenen sind nicht hastig geschnitten, der Film läßt Zeit zum Atmen und kommt weitgehend ohne die für Thriller üblichen Ballerszenen mit zig Toten aus. Statt typisch US-amerikanisch anmutender Actionszenen zeigt er Situationen, die so ablaufen könnten: Deutsche im Auslandseinsatz in einem Grenzgebiet zu Afghanistan, die in einen Hinterhalt geraten. Der Situation hilflos ausgeliefert, reagieren einige entschlossen und mutig, andere erleiden eine Panikattacke. Die Szenen gehen gerade deshalb unter die Haut, weil sie keine übermenschlichen und unsterblichen Helden zeigen.

Mit seinem neuen Film "Das Ende der Wahrheit" wolle er ein brisantesThema anreiißen, das kaum vollständig zu erfassen sei, geschweige denn zu lösen, meint Philipp Leinemann:

"Niemand weiß eine Lösung. Also, wir sehen es ja seit Jahren, das aktuelle Beispiel ist Syrien. Bei so vielen Interessensgruppen, die alle mitmischen, und dann gescheiterte Staaten, die auch selbst geschaffen sind, wo Machtinteressen bestehen: Wie soll man da eine Lösung finden? Das ist anders als nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es eine ganz klare Ausrichtung gab und einen Ansprechpartner."

"Das Ende der Wahrheit"

Weltpremiere 14.1.2019

Max-Ophüls-Filmfestival Saarbrücken