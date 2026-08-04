Globale Gerechtigkeit

Das Weltsozialforum beginnt heute in Cotonou. (Katrin Gänsler)

Das Weltsozialforum entstand vor 25 Jahren als internationale Plattform von Nichtregierungsorganisationen und als Gegenentwurf zum Weltwirtschaftsforum. Aus Deutschland sind unter anderem die kirchlichen Hilfswerke "Misereor" und "Brot für die Welt" dabei.

Diesmal steht die Frage im Mittelpunkt, wie die großen Herausforderungen an den globalen Süden bewältigt werden können, wenn sich westliche Staaten wie die USA zunehmend aus der Finanzierung des weltweiten Klimaschutzes oder der Gesundheitsversorgung zurückziehen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.