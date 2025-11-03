In Doha beginnt der Weltsozialgipfel der UNO (Archivbild). (imago / robertharding / IMAGO)

Zu der zweitägigen Konferenz werden etwa 14.000 Teilnehmer erwartet. Diskutiert werden soll etwa darüber, wie Armut und soziale Ungleichheiten reduziert werden können. Die Vereinten Nationen werden unter anderem von Generalsekretär Guterres und der amtierenden Präsidentin der UNO-Vollversammlung, Baerbock, vertreten. Aus Deutschland reist Bundesarbeitsministerin Bas an. Erwartet werden auch Vertreter der Wirtschaft sowie von Hilfsorganisationen.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.