Gefahren durch Kriege

Die Weltuntergangsuhr bleibt unverändert (Archivbild). (Brendan Smialowski/AFP)

Damit setzte die Organisation "Bulletin of the Atomic Scientists" die Zeiger der symbolischen Uhr auf dieselbe Position wie im Vorjahr. So weit wie in den Jahren 2023 und 2024 waren die Zeiger in der 75-jährigen Geschichte der Uhr noch nie vorgerückt. Begründet wurde die Entscheidung unter anderem mit der Bedrohung durch eine mögliche atomare Eskalation im Krieg in der Ukraine sowie mit der Klimakrise.

"Bulletin of the Atomic Scientists" gibt ein gleichnamiges Fachmagazin heraus, das 1945 vom Physiker Albert Einstein und weiteren Wissenschaftlern wie J. Robert Oppenheimer gegründet worden war.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.