Weltgipfel der Verkehrsminister in Leipzig (Jan Woitas/dpa)

Bei der Eröffnung des diesjährigen "Weltverkehrsforums" sagte der britische Verkehrsminister Harper, es gehe um die Frage, wie konkret und wie schnell Emissionen in dem Bereich reduziert werden könnten. Großbritannien hat in diesem Jahr die Präsidentschaft des internationalen Treffens inne. Der Generalsekretär des Forums, der Südkoreaner Young Tae Kim, meinte, es gehe vor allem darum, wie Verkehr die Welt besser machen könne.

An dem Treffen in Leipzig nehmen Vertreter aus mehr als 80 Ländern teil; auch Bundesverkehrsminister Wissing ist dabei. Das Weltverkehrsforum endet am Freitag.

