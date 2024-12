UNO-Flüchtlingshilfe

Aus dem Land Sudan sind in diesem Jahr besonders viele Menschen geflohen. (IMAGO / Le Pictorium / IMAGO / Adrien Vautier / Le Pictorium)

Wie die deutsche Partnerorganisation des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Bonn mitteilte, flohen mehr als 122 Millionen Menschen vor Gewalt, Konflikten und Auswirkungen des Klimawandels. Im Vorjahr lag die Zahl bei 117,4 Millionen. Vor allem aus dem Sudan flohen viele Menschen. Der dortige Bürgerkrieg zwang seit April 2023 insgesamt fast zwölf Millionen Menschen zur Flucht. Auch die Situation in der Demokratischen Republik Kongo und in Myanmar hätten zu hohen Flüchtlingszahlen geführt, ebenso die Kriege im Gaza-Streifen und im Libanon, so das UNHCR.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.