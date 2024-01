Ein Kind leidet an Malaria (picture alliance / Godong | Philippe Lissac)

Wie eine Sprecherin der internationalen Impfstoffallianz Gavi mitteilte, sollen in diesem und dem kommenden Jahr rund 250.000 Kinder immunisiert werden. Als erstes wurde ein Baby in einem Krankenhaus in der Stadt Soa gegen die Tropenkrankheit geimpft. Demnach kommt dabei der Impfstoff Mosquirix zum Einsatz, den die Weltgesundheitsorganisation 2021 freigegeben hatte. Die WHO hatte im Vorfeld von einer "historischen Etappe" im Kampf gegen Malaria gesprochen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.