Digitale Bibel-App auf einem Smartphone. (picture alliance / Godong / Pascal Deloche)

Rund 22,5 Millionen gedruckten Ausgaben standen 25,9 Millionen digitale Ausgaben gegenüber. Das teilte die Deutsche Bibelgesellschaft in Stuttgart mit Verweis auf Zahlen des Weltverbands der Bibelgesellschaften mit. 2023 lag die Zahl der gedruckten Ausgaben demnach noch bei 24,2 Millionen.

Hinzu kämen 2024 etwa 28,3 Milliarden Kapitelaufrufe in den international bedeutendsten Bibel-Apps Bibel-Apps. Diese sind erstmals in der Statistik erfasst. Hinzu registrierte der Weltverband rund 1,3 Milliarden Audio-Aufrufe. Dazu zählten Apps der Anbieter YouVersion, BibleBooster und Faith Comes by Hearing.

Englisch nur auf Platz 3

Bei den gedruckten Bibeln lag 2024 Brasilien mit rund 4,2 Millionen Exemplaren vorn, gefolgt von Indien (1,8 Millionen) und China (1,6 Millionen). Die meisten Bibeln wurden erneut in spanischer Sprache verbreitet (4,5 Millionen). Auf Portugiesisch waren es rund 4 Millionen und auf Englisch 3,2 Millionen Bücher.

