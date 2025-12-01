Sipri-Bericht

Der Umsatz sei im Vergleich zu 2023 um fast 6 Prozent gestiegen, heißt es in dem neuesten Sipri-Beericht. Demnach betrugen die Einnahmen ingesamt umgerechnet etwa 585 Milliarden Euro. Überdurchschnittlich stark legten demnach die Umsätze der deutschen Rüstungskonzerne zu.
Die Nachfrage sei durch die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen, globale und regionale Spannungen sowie immer höhere Militärausgaben angekurbelt worden, hieß es. Viele Staaten würden ihre Arsenale modernisieren und erweitern.
