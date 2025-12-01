Sipri-Bericht
Weltweit größte Rüstungskonzerne verzeichnen erneut höhere Einnahmen

Die 100 weltweit größten Rüstungskonzerne haben laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri im vergangenen Jahr erneut mehr Waffen und militärische Dienstleistungen verkauft.

    Kampfpanzer Leopard 2 im Gelände.
    Weltweit ist die Nachfrage nach Waffen und militärischen Dienstleistungen 2024 weiter gestiegen (Symbolbild). (picture alliance / SvenSimon / Malte Ossowski )
    Der Umsatz sei im Vergleich zu 2023 um fast 6 Prozent gestiegen, heißt es in dem neuesten Sipri-Beericht. Demnach betrugen die Einnahmen ingesamt umgerechnet etwa 585 Milliarden Euro. Überdurchschnittlich stark legten demnach die Umsätze der deutschen Rüstungskonzerne zu.
    Die Nachfrage sei durch die Kriege in der Ukraine und im Gaza-Streifen, globale und regionale Spannungen sowie immer höhere Militärausgaben angekurbelt worden, hieß es. Viele Staaten würden ihre Arsenale modernisieren und erweitern.
    Diese Nachricht wurde am 01.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.