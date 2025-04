Energiewirtschaft

Balkonkraftwerke im Freiburger Oekoviertel Vauban. (IMAGO / Winfried Rothermel)

Einer Analyse der Denkfabrik Ember zufolge ist der Solar-Anteil an der weltweiten Stromerzeugung von 5,6 Prozent im Jahr 2023 auf 6,9 Prozent im vergangenen Jahr gestiegen. Nach Angaben des Londoner Forschungsinstituts ist die Solarenergie damit das 20. Jahr in Folge die am schnellsten wachsende Energiequelle. Besonders groß war der Zuwachs 2024 in China.

Den größten Anteil an der Stromerzeugung hatte weiterhin der Energieträger Kohle mit mehr als 34 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 08.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.