Jüdische Kinder 1945 in Auschwitz (imago images / Reinhard Schultz)

Ein Jahr zuvor seien es etwa 220.000 gewesen, teilte die Organisation in Berlin mit. Die Hälfte von ihnen lebe in Israel, 18 Prozent in Nordamerika und 17 Prozent in Westeuropa. Etwa elf Prozent der Überlebenden seien in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion gemeldet. Laut der Claims Conference gibt es in Deutschland derzeit fast 11.000 Holocaust-Überlebende.

Der Altersdurchschnitt weltweit liege bei etwa 87 Jahren. Fast alle von ihnen seien sogenannte Kinderüberlebende, die 1928 oder später geboren wurden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.