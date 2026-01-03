Weltweit stoßen Literaturfans auf den Schriftsteller J.R.R. Tolkien an

In allen Teilen der Welt stoßen Literaturfans am 3. Januar auf den Geburtstag von Schriftsteller J. R. R. Tolkien an - den Schöpfer von "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit". Um jeweils 21 Uhr Ortszeit stehen die Teilnehmenden auf, heben ihr Glas und sprechen einen knappen Trinkspruch: "The Professor!" - oder auf Deutsch: "Der Professor!".

    Die 1937 Edition von «The Hobbit» des Autors J.R.R Tolkien
    Jedes Jahr am 3. Januar erheben Literaturfans ihr Glas zum "Tolkien Birthday Toast" auf den 1892 geborenen Schriftsteller J.R.R. Tolkien. (picture alliance / dpa | EPA/ANDY RAIN)
    Ins Leben gerufen wurde der sogenannte "Tolkien Birthday Toast" vor Jahren von der Tolkien Society. Inzwischen werden unter dem Hashtag #TolkienBirthdayToast hunderttausende Bilder von Menschen gepostet, wie sie auf den 1892 geborenen Schriftsteller und Sprachwissenschaftler anstoßen.
    Tolkiens Bücher wurden nach Angaben des Klett-Cotta Verlags in mehr als 80 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Anfang der 2000er Jahre verfilmte Regisseur Peter Jackson die "Herr der Ringe"-Trilogie.
