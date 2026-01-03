

Weltweit stoßen Literaturfans auf den Schriftsteller J.R.R. Tolkien an

In allen Teilen der Welt stoßen Literaturfans am 3. Januar auf den Geburtstag von Schriftsteller J. R. R. Tolkien an - den Schöpfer von "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit". Um jeweils 21 Uhr Ortszeit stehen die Teilnehmenden auf, heben ihr Glas und sprechen einen knappen Trinkspruch: "The Professor!" - oder auf Deutsch: "Der Professor!".