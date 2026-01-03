Weltweit stoßen Literaturfans auf den Schriftsteller J.R.R. Tolkien an

Ins Leben gerufen wurde der sogenannte "Tolkien Birthday Toast" vor Jahren von der Tolkien Society. Inzwischen werden unter dem Hashtag #TolkienBirthdayToast hunderttausende Bilder von Menschen gepostet, wie sie auf den 1892 geborenen Schriftsteller und Sprachwissenschaftler anstoßen.
Tolkiens Bücher wurden nach Angaben des Klett-Cotta Verlags in mehr als 80 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Anfang der 2000er Jahre verfilmte Regisseur Peter Jackson die "Herr der Ringe"-Trilogie.
Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.