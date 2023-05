Musikgeschichte

Tina Turner (picture alliance / abaca | Marechal Aurore/ABACA)

US-Präsident Biden nannte sie die Königin des Rock'n'Roll und ein einzigartiges Talent, das die amerikanische Musik für immer verändert habe. Sein Vorvorgänger Obama sprach von einem Stern, dessen Licht nie erlöschen werde. Der Schweizer Bundespräsident Berset erklärte, die Welt habe eine Ikone verloren.

Tina Turner, die als Anna Mae Bullock im US-Bundesstaat Tennessee geboren worden war, ist im Alter von 83 Jahren in der Schweiz gestorben. Sie lebte mit ihrem deutschen Ehemann Erwin Bach in Küsnacht am Zürichsee und hatte 2013 die Schweizer Staatsangehörigkeit angenommen.

Ihre Karriere begann in den 50er-Jahren. Zunächst wurde sie im Duo mit ihrem damaligen Ehemann Ike Turner bekannt. Weltruhm erlangte sie nach der Trennung von ihm in den 70er- und 80er- Jahren mit Hits wie "The Best", "Private Dancer", "We Don't Need Another Hero" und "What's Love Got to Do with It". Nach einer Abschiedstournee 2009 zog sie sich im Alter von 70 Jahren ins Privatleben zurück.

Turner gewann zahlreiche Musikauszeichnungen. 2021 wurde sie in die "Rock & Roll Hall of Fame" in Cleveland in den USA aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.