Das steht im Jahresbericht einer internationalen Gruppe aus Wissenschaftlern und anderen Experten, der in Berlin vorgestellt wurde. Für den Anstieg sei vor allem der Ausbau von Atomenergie in China verantwortlich gewesen. Dem Bericht zufolge stieg die Energieerzeugung in dem Land insgesamt deutlich an, vor allem aber durch den Ausbau von Solarenergie.
Ohne den Ausbau in China wäre die weltweite Atomkraft-Kapazität im letzten Jahr zurückgegangen.
