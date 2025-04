Politik und Kirche

Weltweit nahmen Gläubige während der Erkrankung von Papst Franziskus Anteil. (picture alliance / dpa / Cristina Sille)

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, Franziskus habe mit seiner aufrichtigen Liebe für die weniger Glücklichen Millionen Menschen inspiriert. UNO-Generalsekretär Guterres bezeichnete den Papst als einen Boten der Hoffnung und der Humanität. In Deutschland bezeichnete Bundespräsident Steinmeier den Papst als einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit. In einem Kondolenzschreiben aus Berlin hieß es, die Bescheidenheit, Spontanität und der Humor des Papstes, vor allem aber sein spürbar tiefer Glaube hätten Menschen auf der ganzen Welt berührt - und Halt, Kraft und Orientierung gegeben.

Scholz und Merz würdigen Franziskus

Bundeskanzler Scholz meinte, mit Papst Franziskus verlören die katholische Kirche und die Welt einen Fürsprecher der Schwachen, einen Versöhner und warmherzigen Menschen. CDU-Chef Merz erklärte, der Papst werde in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung.

Macron: "Großer Hirte"

Auch Frankreichs Präsident Macron betonte, Franziskus habe immer auf der Seite der Verwundbaren und Gefährdeten gestanden. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni erklärte, mit Franziskus sei ein großer Mann und ein großer Hirte gegangen. Italiens Regierungschefin Meloni hob das unermüdliche Engagement des Kirchenoberhaupts für Frieden, Gerechtigkeit und Gemeinwohl hervor.

Würdigung auch von den Kirchen

Tiefe Trauer äußerte auch der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing. Er erklärte, der vom Papst angestoßene Weg einer synodalen Kirche bleibe unumkehrbar. Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Fehrs, sagte, der Papst habe sich auf berührende Gesten verstanden, um auf das Elend aufmerksam zu machen. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, bezeichnete Franziskus als einen "Freund der jüdischen Gemeinschaft" mit einer entschiedenen Haltung gegen Antisemitismus. Für die deutschen Muslime würdigte deren Zentralrat das Eintreten des Papstes für die Verständigung mit dem Islam.

Papst im Alter von 88 Jahren gestorben

Der Papst starb heute früh im Vatikan. Er wurde 88 Jahre alt. Noch gestern hatte Franziskus vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom den traditionellen Oster-Segen "Urbi et Orbi" gespendet. Der Papst litt allerdings an den Folgen einer schweren Lungenentzündung. Der gebürtige Argentinier war im März 2013 zum Nachfolger des zurückgetretenen deutschen Papstes Benedikt der 16. gewählt worden. Franziskus hatte sich in seiner Amtszeit für neue Wege im Kampf gegen Armut eingesetzt und verstand sich als Friedensdiplomat. Der Pontifex reformierte zudem die Vatikan-Behörden und gab der Kurie eine neue Verfassung.

Sarg wird aufgebahrt

Wie der Vatikan inzwischen mitteilte, wird der Sarg des Papstes am Abend in der Kapelle seines Wohnsitzes aufgebahrt, der "Casa Santa Marta". In einigen Tagen wird der Sarg dann in den Petersdom gebracht, wo die Gläubigen Abschied nehmen können. Beigesetzt wird Franziskus nicht wie seine Vorgänger im Dom, sondern nach seinem Willen in der Basilika "Santa Maria Maggiore", die sich außerhalb des Vatikan befindet.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.